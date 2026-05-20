В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль
Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.Ранее Минпросвещения России включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.В марте этого года президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом нужно очень аккуратно и сбалансированно, отметил он.
В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль "Искусственный интеллект"