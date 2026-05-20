В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль

2026-05-20T08:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.Ранее Минпросвещения России включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.В марте этого года президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом нужно очень аккуратно и сбалансированно, отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разрабатывают закон о регулировке искусственного интеллектаКопировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупетьИскусственный интеллект: в чем польза и вред

