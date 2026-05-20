В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль
В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль "Искусственный интеллект"

08:37 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
"Новый профиль "Искусственный интеллект", который мы включили в олимпиаду по информатике, оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета", – сказал министр.
Ранее Минпросвещения России включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.
В марте этого года президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом нужно очень аккуратно и сбалансированно, отметил он.
