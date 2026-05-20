В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек - РИА Новости Крым, 20.05.2026
В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
2026-05-20T20:22
2026-05-20T20:22
геннадий онищенко
здравоохранение в россии
клещи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано 284 тысячи случаев укусов клещей. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Также он привел данные Минздрава, по которым в РФ уже привились 2,4 млн россиян. Как подчеркнул академик, прививки особенно актуальны для тех, кто проводит много времени на дачах и ходит в походы, но в большинстве регионов делать и придется за свой счет."У нас есть национальный календарь прививок. Это те, которые покупаются за федеральный бюджет и прививается вся страна. Есть региональные календари прививок. Так вот, в региональных календарях прививок есть вакцина против клещевого энцефалита. Но она, как правило, покупается для тех контингентов, которые входят в группу риска: это лесники, люди, которые занимаются заготовкой древесины и так далее. Дачники туда не попадают", – пояснил Онищенко причину, по которой в большинстве регионов прививки против клещевого энцефалита платные.Число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев, при этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом немного выросла, сообщала ранее главный специалист-эксперт отела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.
284 тысячи человек покусали клещи в России с начала года – Онищенко

20:22 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано 284 тысячи случаев укусов клещей. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Уже с начала сезона, а он только начался, у нас 284 тысячи граждан были укушены клещами", – привел статистику Онищенко.
Также он привел данные Минздрава, по которым в РФ уже привились 2,4 млн россиян. Как подчеркнул академик, прививки особенно актуальны для тех, кто проводит много времени на дачах и ходит в походы, но в большинстве регионов делать и придется за свой счет.
"У нас есть национальный календарь прививок. Это те, которые покупаются за федеральный бюджет и прививается вся страна. Есть региональные календари прививок. Так вот, в региональных календарях прививок есть вакцина против клещевого энцефалита. Но она, как правило, покупается для тех контингентов, которые входят в группу риска: это лесники, люди, которые занимаются заготовкой древесины и так далее. Дачники туда не попадают", – пояснил Онищенко причину, по которой в большинстве регионов прививки против клещевого энцефалита платные.
Число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев, при этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом немного выросла, сообщала ранее главный специалист-эксперт отела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.
Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
