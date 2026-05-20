В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
2026-05-20T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Оренбургской области и гражданке Украины, которые снимали на видео военную технику ЧФ РФ и передавали материалы украинской стороне для корректировки последующих ракетно-бомбовых ударов. Об этом сообщили в УФСБ Росси по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, 39-летний гражданин России и 35-летняя гражданка Украины из Одесской области проводили фото- и видеосъемку авиатехники морской авиации Черноморского флота, а также фиксировали перемещения военных кораблей в акватории морского порта "Ялта". Полученные материалы они передавали украинской стороне через Тelegram-канал, используемый украинскими спецслужбами.
"Информация предназначалась для использования противником при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ", - уточнили в ФСБ.
По информации прокуратуры Крыма, в 2024 году мужчина сам вступил в контакт с представителем СБУ, так как был противником проведения спецоперации. Получив от куратора задание, он привлек к совершению преступления свою сожительницу.
"В июле 2024 года молодой человек осуществил фотосъемку военной техники, а подсудимая - видеосъемку военных кораблей", - уточнили в прокуратуре.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Государственная измена" в отношении гражданина России и по статье "Шпионаж" в отношении гражданки Украины.
Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина получила 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
