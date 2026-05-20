https://crimea.ria.ru/20260520/v-krymu-vynesli-prigovor-dvum-agentam-kieva-za-sliv-dislokatsii-voennoy-tekhniki-chf-1156159242.html

В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ

В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ - РИА Новости Крым, 20.05.2026

В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ

В Крыму вынесли приговор жителю Оренбургской области и гражданке Украины, которые снимали на видео военную технику ЧФ РФ и передавали материалы украинской... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T11:47

2026-05-20T11:47

2026-05-20T11:50

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

ялта

госизмена

шпионаж

сбу (служба безопасности украины)

крым

приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c29cfc154480470be8d849fb316f3bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Оренбургской области и гражданке Украины, которые снимали на видео военную технику ЧФ РФ и передавали материалы украинской стороне для корректировки последующих ракетно-бомбовых ударов. Об этом сообщили в УФСБ Росси по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, 39-летний гражданин России и 35-летняя гражданка Украины из Одесской области проводили фото- и видеосъемку авиатехники морской авиации Черноморского флота, а также фиксировали перемещения военных кораблей в акватории морского порта "Ялта". Полученные материалы они передавали украинской стороне через Тelegram-канал, используемый украинскими спецслужбами. По информации прокуратуры Крыма, в 2024 году мужчина сам вступил в контакт с представителем СБУ, так как был противником проведения спецоперации. Получив от куратора задание, он привлек к совершению преступления свою сожительницу. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Государственная измена" в отношении гражданина России и по статье "Шпионаж" в отношении гражданки Украины. Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина получила 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонииПризывал уничтожить Кремль: ФСБ задержала жителя Симферополя От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, госизмена, шпионаж, сбу (служба безопасности украины), крым, приговор