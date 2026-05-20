В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию

В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".

2026-05-20T22:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".Создатели проекта уже приступили к написанию сценария, начать съемки планируется в 2027 году. Поддержку в организации будущего съемочного процесса окажет арт-кластер "Таврида".Снятый в Крыму кинохит "Человек-амфибия" вышел на экраны 64 года назад. Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. Карадаг "играл" роль аргентинских скал. Некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм. А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.

