Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/v-krymu-snimut-novyy-film-pro-cheloveka-amfibiyu-1156169921.html
В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию
В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию - РИА Новости Крым, 20.05.2026
В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию
В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида". РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T22:07
2026-05-20T22:07
кино
новости крыма
кинематограф
крым
искусство
судак
культура
арт-кластер "таврида"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111171/57/1111715754_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_3576cd435c865597a3812749f26fde29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".Создатели проекта уже приступили к написанию сценария, начать съемки планируется в 2027 году. Поддержку в организации будущего съемочного процесса окажет арт-кластер "Таврида".Снятый в Крыму кинохит "Человек-амфибия" вышел на экраны 64 года назад. Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. Карадаг "играл" роль аргентинских скал. Некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм. А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современникахИмена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войнеЖурналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111171/57/1111715754_73:0:797:543_1920x0_80_0_0_4083f0662b45b33a0fa537c8c1660759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино, новости крыма, кинематограф, крым, искусство , судак, культура, арт-кластер "таврида"
В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию

В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Беляева "Человек-амфибия"

22:07 20.05.2026
 
© Фото: Ленфильм, 1961 / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Человек-амфибия" (1961)
Кадр из фильма Человек-амфибия (1961)
© Фото: Ленфильм, 1961
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".
"Очень символично, что съемки будут проходить здесь – на побережье Черного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского. Это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева", – рассказал продюсер Андрей Кретов.
Создатели проекта уже приступили к написанию сценария, начать съемки планируется в 2027 году. Поддержку в организации будущего съемочного процесса окажет арт-кластер "Таврида".
Снятый в Крыму кинохит "Человек-амфибия" вышел на экраны 64 года назад. Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. Карадаг "играл" роль аргентинских скал. Некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм. А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках
Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
Журналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей
 
КиноНовости КрымаКинематографКрымИскусствоСудакКультураАрт-кластер "Таврида"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Обрушение балкона в школе Севастополя и визит Путина в Китай – главное
22:07В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию
21:42Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
21:12Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
20:45Какие специальности в колледжах выбирают выпускники в Крыму
20:22В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
20:02Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
19:49В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
19:39Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"
19:26Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
19:18Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк
19:09Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
18:59В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
18:47На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
18:36Жестокое убийство женщины в Москве: задержан один из соучастников
18:29ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву
18:15Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
18:02"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищами
17:41ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
17:34В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
Лента новостейМолния