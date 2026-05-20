В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики - РИА Новости Крым, 20.05.2026
В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всей России, представлено много товаров из Китая, в условиях западных санкций они помогли республике закрыть на рынках нишу, ранее занятую компаниями Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Много ли у нас Китая? Конечно, много. Благодарны мы Китаю за что? За то, что они закрыли нам нишу – ту, которую занимала Европа: в поставках оборудования... продовольствия, промышленной продукции и так далее. Очень много чего Китай сегодня для нас с точки зрения потребления поставил", – сказал Константинов.
Он отметил, что сотрудничество между Китаем и всей Россией очень взаимовыгодное, важное и должно развиваться. Неслучайно такая большая команда выехала в КНР - у нас есть что предлагать и продавать, заметил Константинов.
"Мы знаем точно, что энергоносители Китаю нужны в очень больших объемах. И у него есть свои проблемы с продовольствием, и Российская Федерация готова в какой-то части сотрудничать в этом плане. В общем, с Китаем у нас взаимоотношения выстраиваются в новых геополитических реалиях", – заключил Константинов.
Президент России Владимир Путин накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В среду утром российский лидер приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встреткил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Лидеры РФ и КНР провели переговоры в узком и расширенном составе.
