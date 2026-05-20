В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики

В Крыму, как и во всей России, представлено много товаров из Китая, в условиях западных санкций они помогли республике закрыть на рынках нишу, ранее занятую...

2026-05-20T17:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всей России, представлено много товаров из Китая, в условиях западных санкций они помогли республике закрыть на рынках нишу, ранее занятую компаниями Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Он отметил, что сотрудничество между Китаем и всей Россией очень взаимовыгодное, важное и должно развиваться. Неслучайно такая большая команда выехала в КНР - у нас есть что предлагать и продавать, заметил Константинов."Мы знаем точно, что энергоносители Китаю нужны в очень больших объемах. И у него есть свои проблемы с продовольствием, и Российская Федерация готова в какой-то части сотрудничать в этом плане. В общем, с Китаем у нас взаимоотношения выстраиваются в новых геополитических реалиях", – заключил Константинов.Президент России Владимир Путин накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В среду утром российский лидер приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встреткил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Лидеры РФ и КНР провели переговоры в узком и расширенном составе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима

