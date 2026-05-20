https://crimea.ria.ru/20260520/v-krymu-ozhidayut-suschestvennyy-rost-turpotoka-v-etom-godu-1156182415.html

В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году

В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году - РИА Новости Крым, 20.05.2026

В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году

Турпоток в Крым в текущем году вырастет на 10 процентов, это следует из подтвержденных данных статистики бронирований. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T18:59

2026-05-20T18:59

2026-05-20T18:59

крым

владимир константинов

туризм

туризм в крыму

отдых

отдых в крыму

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124107640_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_478574c8a766be70725111ce56637d0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым в текущем году вырастет на 10 процентов, это следует из подтвержденных данных статистики бронирований. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, этот рост в курортной сфере сможет "подтянуть" за собой другие направления. В частности, по словам Константинова, он подстегнет покупку недвижимости."Курортная сфера подстегивает покупку недвижимости на Южном берегу. А недвижимость – это те же кредиты... То есть, тут цепочка может сработать, потому что товаров на продаже в Крыму много", – добавил спикер Госсовета.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий отмечала, что Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в КрымуКрым достиг пика социально-экономического роста – КонстантиновКрым с начала года посетили 564 тысячи туристов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, туризм, туризм в крыму, отдых, отдых в крыму, новости крыма