В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году - РИА Новости Крым, 20.05.2026
В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
2026-05-20T18:59
крым, владимир константинов, туризм, туризм в крыму, отдых, отдых в крыму, новости крыма
В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году

Турпоток в Крым в 2026 году вырастет на 10 процентов – Константинов

18:59 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым в текущем году вырастет на 10 процентов, это следует из подтвержденных данных статистики бронирований. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Ожидания более 10% роста курортной сферы к прошлому году. Этот прогноз основывается на количестве бронирований. Это подтвержденные данные", – сказал Константинов.

По его словам, этот рост в курортной сфере сможет "подтянуть" за собой другие направления. В частности, по словам Константинова, он подстегнет покупку недвижимости.
"Курортная сфера подстегивает покупку недвижимости на Южном берегу. А недвижимость – это те же кредиты... То есть, тут цепочка может сработать, потому что товаров на продаже в Крыму много", – добавил спикер Госсовета.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий отмечала, что Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований.
