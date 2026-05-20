Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова

Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники.

2026-05-20T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники.Наталья Астахова родилась в 1953 году в Бахчисарае. Окончила факультет журналистики МГУ. В советский период работала в редакциях местных газет. С 1985 года работала в газете "Крымская правда". Автор сборника фантастических рассказов "Письма с Земли" (1992), прозаических произведений в жанрах романтического реализма и фантастики, а также многочисленных ярких и злободневных газетных репортажей, аналитических материалов и публикаций.Астахова была членом Союза писателей России. Ее самые популярные повести и рассказы переведены на французский, испанский, греческий и английский языки. Избранные произведения вошли в справочник "Кто есть кто в крымской фантастике" (2004) и "Энциклопедию крымской фантастики" (2018).С 2007 года – Заслуженный журналист Крыма.

