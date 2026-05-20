Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова
Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники. РИА Новости Крым, 20.05.2026
В Крыму на 74-м году жизни умерла журналистка и писательница Наталья Астахова
09:45 20.05.2026 (обновлено: 09:55 20.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники.
"К сожалению, сегодня ночью Натальи Васильевны не стало", - рассказали собеседники агентства.
Наталья Астахова родилась в 1953 году в Бахчисарае. Окончила факультет журналистики МГУ. В советский период работала в редакциях местных газет. С 1985 года работала в газете "Крымская правда". Автор сборника фантастических рассказов "Письма с Земли" (1992), прозаических произведений в жанрах романтического реализма и фантастики, а также многочисленных ярких и злободневных газетных репортажей, аналитических материалов и публикаций.
Астахова была членом Союза писателей России. Ее самые популярные повести и рассказы переведены на французский, испанский, греческий и английский языки. Избранные произведения вошли в справочник "Кто есть кто в крымской фантастике" (2004) и "Энциклопедию крымской фантастики" (2018).
С 2007 года – Заслуженный журналист Крыма.
