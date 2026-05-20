Рейтинг@Mail.ru
Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/umerla-krymskaya-zhurnalistka-i-pisatelnitsa-natalya-astakhova-1156154604.html
Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова
Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова
Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники. РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T09:45
2026-05-20T09:55
утраты
журналистика
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156155400_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_d9b3c9baf7efda5bd99076cab6287741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники.Наталья Астахова родилась в 1953 году в Бахчисарае. Окончила факультет журналистики МГУ. В советский период работала в редакциях местных газет. С 1985 года работала в газете "Крымская правда". Автор сборника фантастических рассказов "Письма с Земли" (1992), прозаических произведений в жанрах романтического реализма и фантастики, а также многочисленных ярких и злободневных газетных репортажей, аналитических материалов и публикаций.Астахова была членом Союза писателей России. Ее самые популярные повести и рассказы переведены на французский, испанский, греческий и английский языки. Избранные произведения вошли в справочник "Кто есть кто в крымской фантастике" (2004) и "Энциклопедию крымской фантастики" (2018).С 2007 года – Заслуженный журналист Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156155400_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_544bd8034400797a4e437a02ff638c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, журналистика, крым, новости крыма
Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова

В Крыму на 74-м году жизни умерла журналистка и писательница Наталья Астахова

09:45 20.05.2026 (обновлено: 09:55 20.05.2026)
 
© Фото предоставлено семьей Натальи АстаховойКрымская журналистка и писатель Наталья Астахова
Крымская журналистка и писатель Наталья Астахова
© Фото предоставлено семьей Натальи Астаховой
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымская журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости Крым ее родственники.
"К сожалению, сегодня ночью Натальи Васильевны не стало", - рассказали собеседники агентства.
Наталья Астахова родилась в 1953 году в Бахчисарае. Окончила факультет журналистики МГУ. В советский период работала в редакциях местных газет. С 1985 года работала в газете "Крымская правда". Автор сборника фантастических рассказов "Письма с Земли" (1992), прозаических произведений в жанрах романтического реализма и фантастики, а также многочисленных ярких и злободневных газетных репортажей, аналитических материалов и публикаций.
Астахова была членом Союза писателей России. Ее самые популярные повести и рассказы переведены на французский, испанский, греческий и английский языки. Избранные произведения вошли в справочник "Кто есть кто в крымской фантастике" (2004) и "Энциклопедию крымской фантастики" (2018).
С 2007 года – Заслуженный журналист Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыЖурналистикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
12:37Каковы риски по вирусу Эболы в России
12:23Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе
12:10На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира
11:52ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
11:47В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
11:45Опрос ВТБ показал, сколько человек готовы пользоваться биометрией
11:35Центр Симферополя обесточен
11:25Крымчанин осквернил в сети символы воинской славы России
11:14В школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человек
11:05Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин
10:55Что изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия
10:47Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС
10:36Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
10:25Китай продлил безвизовый режим для россиян
10:22Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень
10:12Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин
10:10Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто
10:02Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена
09:54Стальной "капкан": в Симферополе спасатели МЧС помогли школьнику
Лента новостейМолния