В Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления

В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T14:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в "ВКонтакте".По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16:00 сегодняшнего дня."В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное", – перечислили в администрации.Жителям рекомендуют не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Разместиться предлагается либо у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны. Они будут готовы принимать людей с 15 часов.Также в собщении указаны места сбора для эвакуации, для не имеющих возможность выехать самостоятельно:- Старая Станица, ул. Ставропольская, 39 (здание школы №25);- Старая Станица, угол ул. Зеленой и ул. Толстого;- Старая Станица, угол ул. Заводской и ул. Ставропольской;- Старая Станица, угол ул. Сибиркина и ул. Вишневой;- Старая Станица, угол ул. Ленинградской и ул. Победы;- Старая Станица, ул. Ленинградская, 122 (здание техникума АМТ);- Старая Станица, ул. Зеленая 45/7, (здание администрации);- Красная Поляна, ул. Советская, 56 (здание клуба);- Армавир, спортивная площадка мкр. Северный;- Армавир, площадка автостоянки "Лента";- Армавир, пересечение ул. Ленина и 21-я линия;- Армавир, пересечение ул. Горького и 2-й Баранников переулок;- Юбилейный, ул. Ставропольская, 15 (сельский клуб);- СНТ "Заречное" пересечение ул. Авангардной и Магистральной;- СНТ "Строитель-2" площадка на участке 86.За помощью при эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья жители могут обратиться в ЕДДС. Сейчас на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Ситуация остается динамичной, и уровень воды может поменяться в любую сторону, указано в сообщении.В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу, сообщал ранее в среду оперштаб Кубани. В частности, в Армавире из-за поднятия грунтовых вод подтопило 7 дворов, сейчас специалисты ведут откачку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые ливни надвигаются на Кубань – экстренное штормовое предупреждениеШторм с градом идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана

