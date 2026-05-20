В Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления
В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в "ВКонтакте".По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16:00 сегодняшнего дня."В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное", – перечислили в администрации.Жителям рекомендуют не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Разместиться предлагается либо у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны. Они будут готовы принимать людей с 15 часов.
Жителей прибрежных районов Армавира эвакуируют из-за угрозы подтопления – власти
14:16 20.05.2026 (обновлено: 14:58 20.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в "ВКонтакте".
"В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира. По данным специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок. Ожидается, что вода достигнет города к 17 часам", – проинформировали в мэрии.
По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16:00 сегодняшнего дня.
"В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное", – перечислили в администрации.
Жителям рекомендуют не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Разместиться предлагается либо у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны. Они будут готовы принимать людей с 15 часов.
Также в собщении указаны места сбора для эвакуации, для не имеющих возможность выехать самостоятельно:
- Старая Станица, ул. Ставропольская, 39 (здание школы №25);
- Старая Станица, угол ул. Зеленой и ул. Толстого;
- Старая Станица, угол ул. Заводской и ул. Ставропольской;
- Старая Станица, угол ул. Сибиркина и ул. Вишневой;
- Старая Станица, угол ул. Ленинградской и ул. Победы;
- Старая Станица, ул. Ленинградская, 122 (здание техникума АМТ);
- Старая Станица, ул. Зеленая 45/7, (здание администрации);
- Красная Поляна, ул. Советская, 56 (здание клуба);
- Армавир, спортивная площадка мкр. Северный;
- Армавир, площадка автостоянки "Лента";
- Армавир, пересечение ул. Ленина и 21-я линия;
- Армавир, пересечение ул. Горького и 2-й Баранников переулок;
- Юбилейный, ул. Ставропольская, 15 (сельский клуб);
- СНТ "Заречное" пересечение ул. Авангардной и Магистральной;
- СНТ "Строитель-2" площадка на участке 86.
За помощью при эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья жители могут обратиться в ЕДДС. Сейчас на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Ситуация остается динамичной, и уровень воды может поменяться в любую сторону, указано в сообщении.
В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов
и сошел оползень на дорогу, сообщал ранее в среду оперштаб Кубани. В частности, в Армавире из-за поднятия грунтовых вод подтопило 7 дворов, сейчас специалисты ведут откачку.
