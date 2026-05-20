https://crimea.ria.ru/20260520/udar-nogoy-v-golovu-rebenka-intsident-v-yalte-kontroliruet-bastrykin-1156157087.html

Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин

Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин

Дело о травмировании восьмилетней девочки в одном из скверов Ялты поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T11:05

2026-05-20T11:05

2026-05-20T11:05

александр бастрыкин

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ялта

дети

происшествия

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47d70617ef23190c0b3f06e7224a4cff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Дело о травмировании восьмилетней девочки в одном из скверов Ялты поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Ялте девушка ударила в голову 8-летнюю девочку и скрылась. Ребенок госпитализирован, полиция и прокуратура проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. В соцсетях сообщалось, что неизвестная, раскачивая качели, нанесла ребенку удар ногой."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", – проинформировали в пресс-службе.Уточняется, что процессуальная проверка открыта крымскими следователями по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет докладПрава ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в КрымуЭксперт указал на опасные элементы детских площадок

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, дети, происшествия, закон и право