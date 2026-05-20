Рейтинг@Mail.ru
Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/udar-nogoy-v-golovu-rebenka-intsident-v-yalte-kontroliruet-bastrykin-1156157087.html
Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин
Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин
Дело о травмировании восьмилетней девочки в одном из скверов Ялты поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T11:05
2026-05-20T11:05
александр бастрыкин
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
дети
происшествия
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47d70617ef23190c0b3f06e7224a4cff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Дело о травмировании восьмилетней девочки в одном из скверов Ялты поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Ялте девушка ударила в голову 8-летнюю девочку и скрылась. Ребенок госпитализирован, полиция и прокуратура проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. В соцсетях сообщалось, что неизвестная, раскачивая качели, нанесла ребенку удар ногой."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", – проинформировали в пресс-службе.Уточняется, что процессуальная проверка открыта крымскими следователями по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет докладПрава ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в КрымуЭксперт указал на опасные элементы детских площадок
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_26270c0ce1bcbb29507e3edecf9acd2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, дети, происшествия, закон и право
Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин

Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в одном из скверов Ялты

11:05 20.05.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Дело о травмировании восьмилетней девочки в одном из скверов Ялты поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Ялте девушка ударила в голову 8-летнюю девочку и скрылась. Ребенок госпитализирован, полиция и прокуратура проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. В соцсетях сообщалось, что неизвестная, раскачивая качели, нанесла ребенку удар ногой.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", – проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что процессуальная проверка открыта крымскими следователями по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
Права ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в Крыму
Эксперт указал на опасные элементы детских площадок
 
Александр БастрыкинГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЯлтадетиПроисшествияЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
12:37Каковы риски по вирусу Эболы в России
12:23Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе
12:10На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира
11:52ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
11:47В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
11:45Опрос ВТБ показал, сколько человек готовы пользоваться биометрией
11:35Центр Симферополя обесточен
11:25Крымчанин осквернил в сети символы воинской славы России
11:14В школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человек
11:05Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин
10:55Что изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия
10:47Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС
10:36Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
10:25Китай продлил безвизовый режим для россиян
10:22Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень
10:12Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин
10:10Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто
10:02Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена
09:54Стальной "капкан": в Симферополе спасатели МЧС помогли школьнику
Лента новостейМолния