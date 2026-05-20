Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе - РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T12:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Трое детей находятся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе №13 Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы №13. Изначально сообщалось, что пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования. Позже количество раненых уточнили. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают правоохранительные органы. Они устанавливают причины ЧП. Возбуждено уголовное дело.В севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт, сообщал ранее Депобраз города. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.

