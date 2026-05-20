Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Трое детей находятся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе №13 Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T12:23
Развожаев: трое детей находятся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе Качи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Трое детей находятся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе №13 Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
ЧП произошло
в среду на 2-м этаже школы №13. Изначально сообщалось, что пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования. Позже количество раненых уточнили.
"По уточненным данным, в школе №13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести", - рассказал Развожаев.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают правоохранительные органы. Они устанавливают причины ЧП.
Возбуждено уголовное дело.
В севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт, сообщал ранее Депобраз города. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.
