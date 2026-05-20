Температура в Москве побила 130-летний рекорд
2026-05-20T17:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Воздух в Москве 20 мая прогрелся до +30 градусов и это значение - рекордное за 129 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, поясняла ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.В Крыму такого резкого скачка летних температур, как это происходит сейчас в Москве, в ближайшее время не ожидается, заверили в Крымском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в "мешке": когда на полуостров придет летняя жараКупаться рано: вода в Крыму прогреется не раньше июняСубтропики и перебор по осадкам: погода на следующую неделю в Крыму
новости, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, рекорды, москва
