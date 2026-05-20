Температура в Москве побила 130-летний рекорд - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Температура в Москве побила 130-летний рекорд
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Воздух в Москве 20 мая прогрелся до +30 градусов и это значение - рекордное за 129 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, поясняла ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.В Крыму такого резкого скачка летних температур, как это происходит сейчас в Москве, в ближайшее время не ожидается, заверили в Крымском гидрометцентре.
Температура в Москве побила 130-летний рекорд

17:15 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Воздух в Москве 20 мая прогрелся до +30 градусов и это значение - рекордное за 129 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.
"К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30,0 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет", – констатировал Тишковец.
Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, поясняла ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
В Крыму такого резкого скачка летних температур, как это происходит сейчас в Москве, в ближайшее время не ожидается, заверили в Крымском гидрометцентре.
