Стив Уиткофф прилетит в Россию - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Стив Уиткофф прилетит в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев журналисту Life Александру Юнашеву.Подробностей предстоящего визита американского чиновника Дмитриев не привел.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность, что Уиткофф может вскоре вновь приехать в Россию.Предыдущий визит Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву состоялся в январе этого года. Представители администрации США встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев журналисту Life Александру Юнашеву.
"Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время", – сообщил Юнашев в своем Telegram-канале.
Подробностей предстоящего визита американского чиновника Дмитриев не привел.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность, что Уиткофф может вскоре вновь приехать в Россию.
Предыдущий визит Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву состоялся в январе этого года. Представители администрации США встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.
