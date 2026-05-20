Стив Уиткофф прилетит в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель...
2026-05-20T08:52
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию – Дмитриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев журналисту Life Александру Юнашеву.
"Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время", – сообщил Юнашев в своем Telegram-канале.
Подробностей предстоящего визита американского чиновника Дмитриев не привел.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность, что Уиткофф может вскоре вновь приехать в Россию.
Предыдущий визит Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву состоялся в январе этого года. Представители администрации США встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.
