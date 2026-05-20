Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень

В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T10:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В Армавире из-за поднятия грунтовых вод подтопило 7 дворов, сейчас специалисты ведут откачку. В Усть-Лабинском районе пострадали 3 двора, вода за ночь ушла сама.Кроме того, накануне вечером перекрывали движение на автодороге станица Ладожская- Алексеетенгинская. Причина - сошедший оползень. Расчистка дороги продолжается.Из-за обильных осадков повысился уровень рек на территории ряда муниципалитетов края. В Новокубанском районе поднялась река Горькая балка, на данный момент вода пошла на спад. Поднялся уровень также в Лабе, Ецоке, Протоке. Мониторинговые группы следят за обстановкой.На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Также на 20 мая действует штормовое и для Крыма - на полуострове также прогнозируются дожди, ветер и град.

