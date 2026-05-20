Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень
В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 20.05.2026
РИА Новости Крым
© Оперштаб Краснодарский крайПоследствия ливней на Кубани
Последствия ливней на Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Воду с придомовых территорий откачивают в поселке Прикубанском Новокубанского района, где подтоплено 37 дворов, в дома вода не зашла. Из-за обильных осадков грунтовые воды поднялись в станице Геймановской Тбилисского района. Там откачали воду с 4 придомовых территорий, на данный момент подтоплений нет", - говорится в сообщении.
В Армавире из-за поднятия грунтовых вод подтопило 7 дворов, сейчас специалисты ведут откачку. В Усть-Лабинском районе пострадали 3 двора, вода за ночь ушла сама.
Кроме того, накануне вечером перекрывали движение на автодороге станица Ладожская- Алексеетенгинская. Причина - сошедший оползень. Расчистка дороги продолжается.
Из-за обильных осадков повысился уровень рек на территории ряда муниципалитетов края. В Новокубанском районе поднялась река Горькая балка, на данный момент вода пошла на спад. Поднялся уровень также в Лабе, Ецоке, Протоке. Мониторинговые группы следят за обстановкой.
На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Также на 20 мая действует штормовое и для Крыма - на полуострове также прогнозируются дожди, ветер и град.
