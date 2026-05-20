Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера

Судоводитель и владелец судна задержаны в Бурятии после ЧП с опрокидыванием аэролодки, при котором погибли пятеро туристов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T18:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Судоводитель и владелец судна задержаны в Бурятии после ЧП с опрокидыванием аэролодки, при котором погибли пятеро туристов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Катер с пассажирами перевернулся на Байкале накануне. Погибли пять человек, спасены 13, в том числе один ребенок.По данным следствия, владелец судна не поставил его на учет и допустил к управлению судоводителя, не имеющего соответствующих прав. При этом на судне без спасательных жилетов находились 17 человек, при вместимости лодки не более 12.Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по смерть двух и более лиц, а также – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемые признали вину, следствие продолжается.

