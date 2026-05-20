Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
Судоводитель и владелец судна задержаны в Бурятии после ЧП с опрокидыванием аэролодки, при котором погибли пятеро туристов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.05.2026
Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера

18:15 20.05.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Судоводитель и владелец судна задержаны в Бурятии после ЧП с опрокидыванием аэролодки, при котором погибли пятеро туристов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
Катер с пассажирами перевернулся на Байкале накануне. Погибли пять человек, спасены 13, в том числе один ребенок.
По данным следствия, владелец судна не поставил его на учет и допустил к управлению судоводителя, не имеющего соответствующих прав. При этом на судне без спасательных жилетов находились 17 человек, при вместимости лодки не более 12.
"В настоящее время фигуранты задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу", – сказано в сообщении.
Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по смерть двух и более лиц, а также – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемые признали вину, следствие продолжается.
