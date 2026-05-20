https://crimea.ria.ru/20260520/sevastopoltsu-grozit-pyat-let-za-pryzhki-po-kapotam-chuzhikh-avto-1156154746.html

Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто

Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто

20-летний житель Севастополя в алкогольном опьянении повредил две иномарки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T10:10

2026-05-20T10:10

2026-05-20T10:06

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

полиция севастополя

вандализм

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454646_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_1cd3cd4533acafd2d845beb3365e6e0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 20-летний житель Севастополя в алкогольном опьянении повредил две иномарки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, молодой человек распивал спиртное с приятелем, а потом отправился на прогулку по ночному городу и в одном из дворов, на волне "хорошего настроения", придумал себе развлечение.Общая сумма ущерба составила около 243 тысяч рублей. Злоумышленника оперативно вычислил и задержал участковый. Как оказалось, о своем ночном приключении молодой человек ничего не помнит, однако видеорегистраторы на машинах произошедшее зафиксировали. За умышленное повреждение имущества, а также за другой эпизод – совершенную ранее кражу телефона, фигуранту грозит до 5 лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиЖитель Керчи сжег иномарку своей знакомой – ему грозит пять летПьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, вандализм