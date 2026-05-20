Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто
2026-05-20T10:10
МВД: жителю Севастополя грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 20-летний житель Севастополя в алкогольном опьянении повредил две иномарки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, молодой человек распивал спиртное с приятелем, а потом отправился на прогулку по ночному городу и в одном из дворов, на волне "хорошего настроения", придумал себе развлечение.
"Под горячую руку попали две иномарки, по корпусу которых он стал наносить удары. Ну и в завершение своей шалости парень забрался на крышу одного из авто, где начал прыгать, затем переместился на капот, после чего уже скрылся в неизвестном направлении", – сообщили в полиции.
Общая сумма ущерба составила около 243 тысяч рублей. Злоумышленника оперативно вычислил и задержал участковый. Как оказалось, о своем ночном приключении молодой человек ничего не помнит, однако видеорегистраторы на машинах произошедшее зафиксировали. За умышленное повреждение имущества, а также за другой эпизод – совершенную ранее кражу телефона, фигуранту грозит до 5 лет колонии.
