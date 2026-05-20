С 1 июня в Крыму начнут работу более 400 детских лагерей - РИА Новости Крым, 20.05.2026
С 1 июня в Крыму начнут работу более 400 детских лагерей
С 1 июня в Крыму начнут работу более 400 детских лагерей
2026-05-20T06:56
06:56 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С июня в Республике Крым начнут работать 36 загородных оздоровительных лагерей, 358 пришкольных и 30 лагерей труда и отдыха. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.
"Вся сеть учреждений обеспечит отдых, оздоровление и досуг детей, а также санаторно-курортное лечение. В этом году программы воспитательной работы будут очень разнообразны", – рассказала министр.
Она отметила, что в летних лагерях организованы профильные смены для талантливых детей, детей, имеющих проблемы со здоровьем, а также ребят, которые состоят на учете.
По словам Валентины Лаврик, сейчас сформирован состав сотрудников, проводятся медосмотры, идет процесс обучения вожатых. "Примерно 12,5 тысяч специалистов будут обеспечивать летнюю оздоровительную кампанию", – уточнила глава ведомства.
Вместе с тем, в этом году на базе детских лагерей установят шесть дополнительных модульных корпусов. Одна такая конструкция рассчитана на 50 детей. За всю летнюю кампанию 2026 года благодаря комфортабельным корпусам пройти оздоровление смогут еще 2 500 ребят.
Ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина сообщила, что в текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.
