Количество мест в поездах в Крым увеличат
Количество мест в поездах в Крым увеличат

13:11 20.05.2026 (обновлено: 13:56 20.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. "Российские железные дороги" (РЖД) на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Вся система "Российских железных дорог" готова к летним перевозкам. Мы предоставим больше на 0,5% – это более 62 млн мест для пассажиров в дальнем следовании, прирастем в сообщении с Крымом, курортами Северного Кавказа", - сказал он.
Белозеров добавил, что РЖД на летний сезон перевозок добавили 165 пар сезонных пассажирских поездов.
