Россиянин готовил теракт на Кубани по заданию спецслужб Киева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, готовившего по заданию украинских спецслужб поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона. РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, готовившего по заданию украинских спецслужб поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Житель города Краснодара был завербован представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств", – говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию, чтобы дискредитировать российских военных в зоне спецоперации, а также публиковал в соцсетях призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ.
Фигуранта задержали сотрудники ФСБ России. По решению суда фигурант заключен под стражу.
