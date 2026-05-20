Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима
Россия даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Россия даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Ранее стало известно, что Китай продлили безвизовый режим для российских граждан до 31 декабря 2027 года.
"Китай и Россия в ходе саммита продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и одновременно китайская сторона сообщила о продлении до конца 2027 года безвизового режима въезда для россиян. Продление безвиза – первая ласточка визита, надеюсь, не последняя. Зеркальный российский ответ, разумеется, не замедлит себя ждать", – цитирует Титова РИА Новости.
По его словам, турпоток в обе стороны бурно растет и сейчас. Президент РФ ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
20 мая в Пекине состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран. Как отмечал в ходе переговоров Владимир Путин, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
Также Москва и Пекин одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
