Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС

Россия и Китай выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, а также выражают озабоченность стремлением ряда неядерных стран Евросоюза... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T10:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, а также выражают озабоченность стремлением ряда неядерных стран Евросоюза обрести ядерное оружие. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.Также отмечается, что Москва позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Пекина по проблематике ситуации на Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем.Кроме того, как указано в совместном заявлении, РФ и Китай выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Европейского союза в пользу обретения ядерного оружия. Москва и Пекин призывают Международное агентство по атомной энергии обратить на это самое пристальное внимание, а также обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах.Также РФ и КНР выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений.Также говорится о том, что китайская сторона отмечает озабоченность России в связи с курсом Евросоюза на милитаризацию.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.

