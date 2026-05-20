Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС
2026-05-20T10:47
Россия и Китай выступают за решение украинского конфликта путем переговоров – заявление
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, а также выражают озабоченность стремлением ряда неядерных стран Евросоюза обрести ядерное оружие. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.
"Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира (на Украине – ред.), а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров", – говорится в документе.
Также отмечается, что Москва позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Пекина по проблематике ситуации на Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем.
Кроме того, как указано в совместном заявлении, РФ и Китай выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Европейского союза в пользу обретения ядерного оружия. Москва и Пекин призывают Международное агентство по атомной энергии обратить на это самое пристальное внимание, а также обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах.
Также РФ и КНР выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений.
"Призываем прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать устоявшуюся архитектуру безопасности в различных регионах мира, создавать искусственные разделительные линии между странами и насаждать блоковое противостояние", – сказано в заявлении.
Также говорится о том, что китайская сторона отмечает озабоченность России в связи с курсом Евросоюза на милитаризацию.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.
По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.
