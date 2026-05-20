Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/rossiya-i-kitay-prodlili-dogovor-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1156151622.html
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T08:22
2026-05-20T08:22
россия
владимир путин (политик)
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
сотрудничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156151756_0:197:3290:2048_1920x0_80_0_0_a4ec1a3b6147a1b01712199eaefc587e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путины в расширенном составе.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе завершились, встреча продолжилась в расширенном формате. К лидерам двух стран присоединилась основная часть делегаций.По его словам, неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который лидеры двух государств "совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития".Владимир Путин в свою очередь отметил, что за 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Профильные ведомства правительств двух стран поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал роль связки России и Китая на международной аренеОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – ПутинОбращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156151756_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9d8f2e3112a2fd51849497550bb512ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), китай, си цзиньпин (председатель кнр), сотрудничество
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе и сотрудничестве России и Китая

08:22 20.05.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путины в расширенном составе.
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе завершились, встреча продолжилась в расширенном формате. К лидерам двух стран присоединилась основная часть делегаций.
"Мы с президентом РФ Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности, в полной мере использовать исторические возможности, чтобы заложенный фундамент стал прочнее", – цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
По его словам, неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который лидеры двух государств "совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития".
Владимир Путин в свою очередь отметил, что за 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Профильные ведомства правительств двух стран поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив.
"Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно - будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира", – добавил президент РФ.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин
Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
 
РоссияВладимир Путин (политик)КитайСи Цзиньпин (председатель КНР)Сотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25Пригород Симферополя остался без света
09:17Рейд в Севастополе снова закрыт
09:1330 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант
08:52Стив Уиткофф прилетит в Россию
08:37В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль
08:22Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
08:16Россиянин готовил теракт на Кубани по заданию спецслужб Киева
08:04Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
07:55Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
07:43273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России
07:34Лидер КНР призвал немедленно прекратить бои на Ближнем Востоке
07:22Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособие
07:10Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин
06:56С 1 июня в Крыму начнут работу более 400 детских лагерей
06:28Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
06:06Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"
00:01Ливни и грозы обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:17Значительная часть Запорожской области осталась без света
23:01Рейд в Севастополе закрыли
Лента новостейМолния