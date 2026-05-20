Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве

2026-05-20T08:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путины в расширенном составе.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе завершились, встреча продолжилась в расширенном формате. К лидерам двух стран присоединилась основная часть делегаций.По его словам, неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который лидеры двух государств "совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития".Владимир Путин в свою очередь отметил, что за 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Профильные ведомства правительств двух стран поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал роль связки России и Китая на международной аренеОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – ПутинОбращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог

