https://crimea.ria.ru/20260520/rossiya-i-kitay-prodlili-dogovor-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1156151622.html
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T08:22
2026-05-20T08:22
2026-05-20T08:22
россия
владимир путин (политик)
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
сотрудничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156151756_0:197:3290:2048_1920x0_80_0_0_a4ec1a3b6147a1b01712199eaefc587e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путины в расширенном составе.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе завершились, встреча продолжилась в расширенном формате. К лидерам двух стран присоединилась основная часть делегаций.По его словам, неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который лидеры двух государств "совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития".Владимир Путин в свою очередь отметил, что за 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Профильные ведомства правительств двух стран поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал роль связки России и Китая на международной аренеОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – ПутинОбращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156151756_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9d8f2e3112a2fd51849497550bb512ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин (политик), китай, си цзиньпин (председатель кнр), сотрудничество
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе и сотрудничестве России и Китая
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путины в расширенном составе.
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе завершились, встреча продолжилась в расширенном формате. К лидерам двух стран присоединилась основная часть делегаций.
"Мы с президентом РФ Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности, в полной мере использовать исторические возможности, чтобы заложенный фундамент стал прочнее", – цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
По его словам, неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который лидеры двух государств "совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития".
Владимир Путин в свою очередь отметил, что за 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Профильные ведомства правительств двух стран поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив.
"Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно - будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира", – добавил президент РФ.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: