Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Керчь и два крымских курортных поселка вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Керчь и два крымских курортных поселка вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость размещения в Дивноморском – 6802 рубля, в Бжиде – 6770 рублей, в Керчи за ночевку в номере в среднем просят 3455 рублей.Также в рейтинг вошли крымские курортные поселки Морское и Новоотрадное, со средним ценником за номер в 5867 и 3018 рублей соответственно.Кроме того, в лидерах - Анапа, где средний чек за проживание составляет 5506 рублей, Дубовка – 5299, Агой – 4587, Чебоксары – 4103 и Рязань – 4075 рублей.Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.
Керчь и два крымских поселка вошли в топ-10 направлений по росту бронирований – Твил