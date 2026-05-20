Рейтинг@Mail.ru
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/rezkiy-rost-bronirovaniy--kakie-mesta-kryma-stanovyatsya-populyarnee-1156168248.html
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
Керчь и два крымских курортных поселка вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года. Таковы... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T20:02
2026-05-20T20:02
крым
отдых в крыму
новости крыма
керчь
рейтинг
туризм в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111168/64/1111686456_0:49:966:592_1920x0_80_0_0_adffb2791c3ebcbadd3128e67e283886.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Керчь и два крымских курортных поселка вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость размещения в Дивноморском – 6802 рубля, в Бжиде – 6770 рублей, в Керчи за ночевку в номере в среднем просят 3455 рублей.Также в рейтинг вошли крымские курортные поселки Морское и Новоотрадное, со средним ценником за номер в 5867 и 3018 рублей соответственно.Кроме того, в лидерах - Анапа, где средний чек за проживание составляет 5506 рублей, Дубовка – 5299, Агой – 4587, Чебоксары – 4103 и Рязань – 4075 рублей.Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценамиКрымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номераТри города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111168/64/1111686456_57:0:910:640_1920x0_80_0_0_f4ebc10fadb4d24a166abd4ca02e12e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых в крыму, новости крыма, керчь, рейтинг, туризм в крыму
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее

Керчь и два крымских поселка вошли в топ-10 направлений по росту бронирований – Твил

20:02 20.05.2026
 
© © РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГенеральские пляжи
Генеральские пляжи
© © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Керчь и два крымских курортных поселка вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте курорт Дивноморское в Краснодарском крае, где рост составил 156% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте тоже кубанский курорт Бжид, а на третьем – Керчь в Крыму – рост бронирований 107% и 86% соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Средняя стоимость размещения в Дивноморском – 6802 рубля, в Бжиде – 6770 рублей, в Керчи за ночевку в номере в среднем просят 3455 рублей.
Также в рейтинг вошли крымские курортные поселки Морское и Новоотрадное, со средним ценником за номер в 5867 и 3018 рублей соответственно.
Кроме того, в лидерах - Анапа, где средний чек за проживание составляет 5506 рублей, Дубовка – 5299, Агой – 4587, Чебоксары – 4103 и Рязань – 4075 рублей.
Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
Три города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
 
КрымОтдых в КрымуНовости КрымаКерчьРейтингТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Какие специальности в колледжах выбирают выпускники в Крыму
20:22В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
20:02Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
19:49В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
19:39Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"
19:26Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
19:18Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк
19:09Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
18:59В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
18:47На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
18:36Жестокое убийство женщины в Москве: задержан один из соучастников
18:29ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву
18:15Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
18:02"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищами
17:41ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
17:34В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
17:31В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики
17:22Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе
17:15Температура в Москве побила 130-летний рекорд
17:05Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева
Лента новостейМолния