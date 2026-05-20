Рейд в Севастополе снова закрыт

В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 20.05.2026
09:17 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
Это уже второе за день ограничение морского сообщения. До этого движение через бухту перекрывали в 05:28. Тогда ограничение продлилось около трех часов.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
О причинах приостановки морского движения не сообщается.
В связи с закрытием рейда для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
