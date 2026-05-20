https://crimea.ria.ru/20260520/putin-rasskazal-o-buduschem-postavok-rossiyskikh-energonositeley-v-kitay-1156155982.html
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T10:36
2026-05-20T10:36
2026-05-20T10:43
владимир путин (политик)
россия
китай
сотрудничество
энергетика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156156705_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_ebca36b9af7d6d22e90c6d7854d6a831.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться.Как подчеркнул президент РФ, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Так, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок, сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоровРоссийский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношенийРоссия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничествеПутин назвал роль связки России и Китая на международной арене
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156156705_7:0:1638:1223_1920x0_80_0_0_965f5e5d5b497646e8be991d8df39bcb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, китай, сотрудничество, энергетика
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
Россия готова и дальше надежно поставлять нефть и газ в Китай – Путин
10:36 20.05.2026 (обновлено: 10:43 20.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться.
"Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью", – указал он.
Как подчеркнул президент РФ, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Так, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок, сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоров
"Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время", – добавил Путин.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.
По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: