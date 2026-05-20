Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/putin-rasskazal-o-buduschem-postavok-rossiyskikh-energonositeley-v-kitay-1156155982.html
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T10:36
2026-05-20T10:43
владимир путин (политик)
россия
китай
сотрудничество
энергетика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156156705_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_ebca36b9af7d6d22e90c6d7854d6a831.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться.Как подчеркнул президент РФ, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Так, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок, сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоровРоссийский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношенийРоссия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничествеПутин назвал роль связки России и Китая на международной арене
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156156705_7:0:1638:1223_1920x0_80_0_0_965f5e5d5b497646e8be991d8df39bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, китай, сотрудничество, энергетика
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай

Россия готова и дальше надежно поставлять нефть и газ в Китай – Путин

10:36 20.05.2026 (обновлено: 10:43 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться.
"Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью", – указал он.
Как подчеркнул президент РФ, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Так, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок, сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоров
"Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время", – добавил Путин.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.
По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений
Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
 
Владимир Путин (политик)РоссияКитайСотрудничествоЭнергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
12:37Каковы риски по вирусу Эболы в России
12:23Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе
12:10На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира
11:52ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
11:47В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
11:45Опрос ВТБ показал, сколько человек готовы пользоваться биометрией
11:35Центр Симферополя обесточен
11:25Крымчанин осквернил в сети символы воинской славы России
11:14В школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человек
11:05Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин
10:55Что изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия
10:47Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС
10:36Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
10:25Китай продлил безвизовый режим для россиян
10:22Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень
10:12Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин
10:10Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто
10:02Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена
09:54Стальной "капкан": в Симферополе спасатели МЧС помогли школьнику
Лента новостейМолния