Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай - РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T10:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться.Как подчеркнул президент РФ, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Так, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок, сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоровРоссийский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношенийРоссия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничествеПутин назвал роль связки России и Китая на международной арене

