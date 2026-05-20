Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

2026-05-20T06:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь встретились в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер находится с визитом в Китае с 19 по 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.В начале переговоров Путин и Си Цзиньпин назвали друг друга давними друзьями.Путин назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого отмечается в этом году, основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами за это время вырос в 30 раз и превысил отметку в 200 миллиардов долларов.Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Россия и Китай вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности, подчеркнул он. Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдаются гегемония и раскол, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени.После встречи в узком составе состоятся переговоры в расширенном составе. С российской стороны будут участвовать 39 человек, в том числе вице-премьеры, представители администрации президента и несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.После завершения переговоров состоится церемония подписания порядка 40 документов. Лидеры РФ и КНР подпишут совместное Заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, они примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.В завершении церемонии лидеры выступят с заявлениями для СМИ.Президент России также проведет отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и увидится с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году.Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Завершит рабочую программу беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем. На нее приглашены по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня.

