https://crimea.ria.ru/20260520/putin-nazval-rol-svyazki-rossii-i-kitaya-na-mezhdunarodnoy-arene-1156149632.html
Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T07:55
2026-05-20T07:55
2026-05-20T07:55
владимир путин (политик)
россия
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
сотрудничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156149773_0:199:2231:1454_1920x0_80_0_0_1f7d653f19725a2c632cfff8ee8b2f2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Путин отметил, что сейчас идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников, и РФ с китайскими друзьями отстаивает культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства.Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что парадигма выстраивания межгосударственных отношений РФ и Китая, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политологПутин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в ПекинПо-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156149773_0:221:1645:1454_1920x0_80_0_0_2794eab6d8c4a27936757e00d031b49e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, сотрудничество
Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
Путин: отношения РФ и Китая – стабилизирующий фактор на международной арене
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Наше сотрудничество во внешнеполитических делах - один из главных стабилизирующих факторов на международной арене В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что сейчас идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников, и РФ с китайскими друзьями отстаивает культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства.
"Наращиваем координацию в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других площадках. Продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества. Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставшей прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе", – добавил глава российского государства.
Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что парадигма выстраивания межгосударственных отношений РФ и Китая, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: