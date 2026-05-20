Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене

Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T07:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Путин отметил, что сейчас идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников, и РФ с китайскими друзьями отстаивает культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства.Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что парадигма выстраивания межгосударственных отношений РФ и Китая, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политологПутин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в ПекинПо-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине

