Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров лидеров в Доме народных собраний. Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, это объемный программный документ на 47 страницах, где определены пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.Ранее Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, который был подписан 25 лет назад. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что за эти годы российско-китайское взаимодействие значительно расширилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал роль связки России и Китая на международной аренеРоссия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничествеОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин
