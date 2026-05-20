Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений
2026-05-20T09:35
09:35 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров лидеров в Доме народных собраний. Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, это объемный программный документ на 47 страницах, где определены пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.
Ранее Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, который был подписан 25 лет назад. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что за эти годы российско-китайское взаимодействие значительно расширилось.
