Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
Британская радиостанции Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти короля Карла III. Как пояснил директор Питер Мур, ситуация возникла из-за компьютерной... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Британская радиостанции Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти короля Карла III. Как пояснил директор Питер Мур, ситуация возникла из-за компьютерной ошибки.Он пояснил, что протокол действий "смерть монарха", который подготовлен на всех радиостанциях, случайно активировался из-за сбоя в компьютере.В феврале Букингемский дворец сообщил, что у короля Британии Карла III выявили рак.
В Британии радиостанция объявила о смерти Карла III из-за компьютерной ошибки
19:26 20.05.2026 (обновлено: 19:27 20.05.2026)