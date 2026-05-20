Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Британская радиостанции Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти короля Карла III. Как пояснил директор Питер Мур, ситуация возникла из-за компьютерной ошибки.Он пояснил, что протокол действий "смерть монарха", который подготовлен на всех радиостанциях, случайно активировался из-за сбоя в компьютере.В феврале Букингемский дворец сообщил, что у короля Британии Карла III выявили рак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III

В Британии радиостанция объявила о смерти Карла III из-за компьютерной ошибки

19:26 20.05.2026 (обновлено: 19:27 20.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Британская радиостанции Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти короля Карла III. Как пояснил директор Питер Мур, ситуация возникла из-за компьютерной ошибки.
"Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался... Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство", - цитирует заявление директора радиостанции РИА Новости.
Он пояснил, что протокол действий "смерть монарха", который подготовлен на всех радиостанциях, случайно активировался из-за сбоя в компьютере.

"После этого Radio Caroline прекратила вещание, как того требует процедура, что позволило нам заметить ошибку, восстановить эфир и принести извинения в прямом эфире", - добавил Мур.

В феврале Букингемский дворец сообщил, что у короля Британии Карла III выявили рак.
