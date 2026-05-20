Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк
Подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект.
"На объекте задействованы 82 человека и 11 единиц техники. В настоящее время ведется монтаж опалубки буны, бетонирование основания противооползневого сооружения и пескоуловителя, установка лотков ливневой канализации, укладка тротуарной и облицовочной плитки, а также монтаж бордюрного камня. Параллельно ведется заливка бетона лестничных маршей, забутовка пандуса, разработка траншеи под водопровод, а также подготовка основания под благоустройство территории", – рассказал Гоцанюк.
По его словам, особое внимание уделяется соблюдению плана-графика. Перед подрядной организацией поставлена задача ускорить темпы работ без снижения качества и при условии соблюдения всех технологических требований.
"Ход работ держим на постоянном контроле", – подчеркнул председатель Совмина.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта - начало курортного сезона 2026 года.
В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.
