Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк

2026-05-20T19:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект. "На объекте задействованы 82 человека и 11 единиц техники. В настоящее время ведется монтаж опалубки буны, бетонирование основания противооползневого сооружения и пескоуловителя, установка лотков ливневой канализации, укладка тротуарной и облицовочной плитки, а также монтаж бордюрного камня. Параллельно ведется заливка бетона лестничных маршей, забутовка пандуса, разработка траншеи под водопровод, а также подготовка основания под благоустройство территории", – рассказал Гоцанюк. По его словам, особое внимание уделяется соблюдению плана-графика. Перед подрядной организацией поставлена задача ускорить темпы работ без снижения качества и при условии соблюдения всех технологических требований. Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом. Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта - начало курортного сезона 2026 года.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке Когда ротонда вернется на набережную АлуштыСтроители набережной курорта "Золотые пески России" опережают график

