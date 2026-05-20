Рейтинг@Mail.ru
Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/passazhirskiy-poezd-soshel-s-relsov-pod-saratovom-1156170542.html
Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
Локомотив пассажирского поезда Саратов – Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги. РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T15:01
2026-05-20T15:01
саратовская область
поезд
железная дорога
южная транспортная прокуратура
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156170653_0:512:1182:1177_1920x0_80_0_0_fe26cfc63242a603ed5579878c340d7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Локомотив пассажирского поезда Саратов – Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.На место происшествия направлены два восстановительных поезда. Задержка состава составит около двух часов, добавили в ведомстве.В результате ЧП никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины схода локомотива с рельсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156170653_0:401:1182:1288_1920x0_80_0_0_40019e2ccdb6a6bfddedd85236ea8978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, поезд, железная дорога, южная транспортная прокуратура, происшествия
Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Саратовской области – идет проверка

15:01 20.05.2026
 
© Южная транспортная прокуратураЛокомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Саратовской области
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Локомотив пассажирского поезда Саратов – Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
"В 11:02 на перегоне Багаевка – Буркин Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда №14 сообщением Саратов – Сириус", – говорится в сообщении.
На место происшествия направлены два восстановительных поезда. Задержка состава составит около двух часов, добавили в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины схода локомотива с рельсов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Саратовская областьПоездЖелезная дорогаЮжная транспортная прокуратураПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов
15:29В Крыму девять сел остались без света
15:10Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений
15:01Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
14:51"Небо и земля": Куренков оценил работы по ликвидации ЧС в Туапсе
14:34Над Крымом отработала ПВО
14:28Рейд в Севастополе открыли после 5-часовой остановки
14:16В Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления
13:54Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков
13:43Новости СВО: армия России берет новые рубежи и уничтожает противника
13:30Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13
13:23Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе
13:11Количество мест в поездах в Крым увеличат
13:01Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима
12:52Крымчане заплатили 3 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году
12:45В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
12:37Каковы риски по вирусу Эболы в России
12:23Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе
12:10На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира
11:52ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
Лента новостейМолния