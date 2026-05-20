Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
Локомотив пассажирского поезда Саратов – Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги. РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T15:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Локомотив пассажирского поезда Саратов – Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.На место происшествия направлены два восстановительных поезда. Задержка состава составит около двух часов, добавили в ведомстве.В результате ЧП никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины схода локомотива с рельсов.
саратовская область, поезд, железная дорога, южная транспортная прокуратура, происшествия
