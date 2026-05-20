Рейтинг@Mail.ru
Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/otravlenie-rossiyan-v-otele-egipta---rospotrebnadzor-proveryaet-situatsiyu-1156182735.html
Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи со сведениями о предположительном... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T19:09
2026-05-20T19:09
египет
туризм
отравление
роспотребнадзор
в мире
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110793/52/1107935239_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_41d2e69b5252688080136ebddaa622c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи со сведениями о предположительном отравлении российских туристов в одном из отелей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Аналогичный запрос отправлен в Ассоциацию туроператоров России. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось о двух случаях заражения кишечной инфекцией туристов в Шерегеше. Отмечалось, что норовирус был выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекцииШестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
египет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110793/52/1107935239_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8550be14beaf59d26aed836cf62cc7e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, туризм, отравление, роспотребнадзор, в мире, новости, общество
Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию

Роспотребнадзор проверяет данные об отравлении российских туристов в отеле Египта

19:09 20.05.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Египте. Архивное фото
Ситуация в Египте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи со сведениями о предположительном отравлении российских туристов в одном из отелей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования", - говорится в сообщении.
Аналогичный запрос отправлен в Ассоциацию туроператоров России. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о двух случаях заражения кишечной инфекцией туристов в Шерегеше. Отмечалось, что норовирус был выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
 
ЕгипетТуризмОтравлениеРоспотребнадзорВ миреНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Какие специальности в колледжах выбирают выпускники в Крыму
20:22В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
20:02Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
19:49В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
19:39Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"
19:26Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
19:18Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк
19:09Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
18:59В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
18:47На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
18:36Жестокое убийство женщины в Москве: задержан один из соучастников
18:29ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву
18:15Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
18:02"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищами
17:41ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
17:34В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
17:31В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики
17:22Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе
17:15Температура в Москве побила 130-летний рекорд
17:05Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева
Лента новостейМолния