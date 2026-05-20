https://crimea.ria.ru/20260520/otnosheniya-rossii-i-kitaya-vyshli-na-bespretsedentno-vysokiy-uroven--putin-1156148957.html

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин

2026-05-20T07:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и являются образцом подлинно всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Он отметил, что товарооборот двух стран за 25 лет вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.Путин также отметил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политологПутин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в ПекинПо-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, сотрудничество