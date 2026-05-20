Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и являются образцом подлинно всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T07:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и являются образцом подлинно всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Он отметил, что товарооборот двух стран за 25 лет вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.Путин также отметил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.
Отношения России и Китая являются образцом всеобъемлющего партнерства – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и являются образцом подлинно всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – сказал российский лидер.
Он отметил, что товарооборот двух стран за 25 лет вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.
"Локомотив экономического сотрудничества – российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов", – добавил глава российского государства.
Путин также отметил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая начали переговоры.
