Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений

2026-05-20T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил оперативный штаб региона, ссылаясь на соответствующее поручение губернатора Вениамина Кондратьева.Там подчеркнули, что губернатор поручил главам муниципалитетов подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и вещей первой необходимости. Также должно быть проведено информирование населения, проживающего в зонах возможного подтопления.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов, сошел оползень. На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер.

краснодарский край, новости, погода, штормовое предупреждение, вениамин кондратьев, подтопления