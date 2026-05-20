Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений
2026-05-20T15:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил оперативный штаб региона, ссылаясь на соответствующее поручение губернатора Вениамина Кондратьева.Там подчеркнули, что губернатор поручил главам муниципалитетов подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и вещей первой необходимости. Также должно быть проведено информирование населения, проживающего в зонах возможного подтопления.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов, сошел оползень. На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер.
На Кубани оперативные службы привели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений