Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил оперативный штаб региона, ссылаясь на соответствующее поручение губернатора Вениамина Кондратьева.Там подчеркнули, что губернатор поручил главам муниципалитетов подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и вещей первой необходимости. Также должно быть проведено информирование населения, проживающего в зонах возможного подтопления.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов, сошел оползень. На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил оперативный штаб региона, ссылаясь на соответствующее поручение губернатора Вениамина Кондратьева.
"В связи со сбросом воды из Невинномысского гидроузла существует угроза поднятия до критических отметок уровня воды в реках и риск подтопления территорий в Армавире, Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Кавказском и Усть-Лабинском районах", – отметили в оперштабе.
Там подчеркнули, что губернатор поручил главам муниципалитетов подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и вещей первой необходимости. Также должно быть проведено информирование населения, проживающего в зонах возможного подтопления.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов, сошел оползень. На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер.
