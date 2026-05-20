Обрушение балкона в школе Севастополя и визит Путина в Китай – главное - РИА Новости Крым, 20.05.2026

РИА Новости Крым, 20.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 май – РИА Новости Крым. Балкон с детьми рухнул в школе Севастополя, 10 детей пострадали. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь провели переговоры в Пекине. Беспилотники ВСУ атаковали регионы России. На Кубани произошли подтопления населенных пунктов, в Армавире объявлена эвакуация жителей. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов сделал заявление о социально-экономическом росте Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЧП в школе СевастополяВ школе № 13 в Каче под Севастополем в среду на 2-м этаже рухнул балкон с детьми. Пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Трое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Двое пострадавших - в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах. Предварительной причиной обрушения балкона стали нарушения при капремонте, допущенные подрядчиком, уточнили в Крымском Следкоме.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Переговоры Путина и Си Цзиньпиня в КитаеПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в рамках которых продлили договор о дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что Москва готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в КНР.Страны также выступили за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, и выразили озабоченность стремлением ряда неядерных стран Евросоюза обрести ядерное оружие.Атаки ВСУ на регионы РоссииУкраинские беспилотники в течение дня били по мирных областям России. В Ростове-на-Дону обломки дрона упали на 24-этажных строящийся дом. В результате был ранен мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале МАКС.Еще два человека ранены в Невинномысске, а в Ставрополе обломки беспилотника рухнули на территорию детского сада, сообщал губернатор региона Владимир Владимиров.В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Стихия на КубаниВ Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу. В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности.По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в связи со сбросом воды из Невинномысского гидроузла существует угроза поднятия до критических отметок уровня воды в реках и риск подтопления территорий в Армавире, Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Кавказском и Усть-Лабинском районах.Социально-экономический рост Крыма2025 год был успешным для Крыма, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь, главное за день, крым, кубань, краснодарский край, атаки всу, происшествия, новости крыма, новости, новости севастополя, политика, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия