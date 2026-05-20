Обрушение балкона в школе Севастополя и визит Путина в Китай – главное - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Обрушение балкона в школе Севастополя и визит Путина в Китай – главное
РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T22:48
22:48 20.05.2026
 
© Telegram Михаил Развожаев
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 май – РИА Новости Крым. Балкон с детьми рухнул в школе Севастополя, 10 детей пострадали. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь провели переговоры в Пекине. Беспилотники ВСУ атаковали регионы России. На Кубани произошли подтопления населенных пунктов, в Армавире объявлена эвакуация жителей. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов сделал заявление о социально-экономическом росте Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

ЧП в школе Севастополя

В школе № 13 в Каче под Севастополем в среду на 2-м этаже рухнул балкон с детьми. Пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Трое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Двое пострадавших - в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах.
Предварительной причиной обрушения балкона стали нарушения при капремонте, допущенные подрядчиком, уточнили в Крымском Следкоме.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
18:29
ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву

Переговоры Путина и Си Цзиньпиня в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в рамках которых продлили договор о дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.
Сотрудничество России и Китая во внешнеполитических делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене в нынешней напряженной ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что Москва готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в КНР.
Страны также выступили за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, и выразили озабоченность стремлением ряда неядерных стран Евросоюза обрести ядерное оружие.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
12:10
На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира

Атаки ВСУ на регионы России

Украинские беспилотники в течение дня били по мирных областям России. В Ростове-на-Дону обломки дрона упали на 24-этажных строящийся дом. В результате был ранен мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале МАКС.
Еще два человека ранены в Невинномысске, а в Ставрополе обломки беспилотника рухнули на территорию детского сада, сообщал губернатор региона Владимир Владимиров.
В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
16:13
Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма

Стихия на Кубани

В Краснодарском крае из-за залповых ливней подтоплено более 40 дворов и сошел оползень на дорогу. В Армавире объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в связи со сбросом воды из Невинномысского гидроузла существует угроза поднятия до критических отметок уровня воды в реках и риск подтопления территорий в Армавире, Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Кавказском и Усть-Лабинском районах.
18:47
На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте

Социально-экономический рост Крыма

2025 год был успешным для Крыма, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.
"В республике сохраняется низкий уровень безработицы, развивается курортная сфера и сельское хозяйство, вводятся в сельхозоборот новые земли, предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса, обеспечены заказами, увеличивается объем налоговых поступлений в бюджет. По оценкам экспертов, в прошлом году Крым достиг пика социально-экономического роста по многим показателям", – отметил Константинов.
18:59
В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
