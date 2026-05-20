https://crimea.ria.ru/20260520/novyy-marshrut-zapustili-mezhdu-simferopolem-i-forosom-1156166154.html
Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
Новый сезонный автобусный маршрут запустили между Симферополем и Форосом. Об этом сообщили в администрации Ялты. РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T21:42
2026-05-20T21:42
2026-05-20T21:42
крым
новости крыма
симферополь
форос
автобус
автобусное сообщение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_264081b20fa0c8e04648d6cdde933aee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Новый сезонный автобусный маршрут запустили между Симферополем и Форосом. Об этом сообщили в администрации Ялты.Уточняется, что автобусы курсируют ежедневно от автостанции "Курортная" в Симферополе.Так, из столицы Крыма в Форос можно отправиться в 08:00 и 16:05. Из Фороса в Симферополь – в 11:30 и 19:25. Время в пути составит менее трех часов.Ранее сообщалось, что с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту. Временный автобус №53 "Алушта – Ялта" прекращает свою работу, вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01. Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"В Крыму запустят летние автобусные маршрутыНовые маршруты свяжут Донбасс с Севастополем и Кубанью
крым
симферополь
форос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b5a79a708923f78e61e52f4ea78d061a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, симферополь, форос, автобус, автобусное сообщение
Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
Между Симферополем и Форосом запустили новый автобусный маршрут
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Новый сезонный автобусный маршрут запустили между Симферополем и Форосом. Об этом сообщили в администрации Ялты.
Уточняется, что автобусы курсируют ежедневно от автостанции "Курортная" в Симферополе.
Так, из столицы Крыма в Форос можно отправиться в 08:00 и 16:05. Из Фороса в Симферополь – в 11:30 и 19:25. Время в пути составит менее трех часов.
Ранее сообщалось, что с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту. Временный автобус №53 "Алушта – Ялта" прекращает свою работу, вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01. Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: