Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом

2026-05-20T21:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Новый сезонный автобусный маршрут запустили между Симферополем и Форосом. Об этом сообщили в администрации Ялты.Уточняется, что автобусы курсируют ежедневно от автостанции "Курортная" в Симферополе.Так, из столицы Крыма в Форос можно отправиться в 08:00 и 16:05. Из Фороса в Симферополь – в 11:30 и 19:25. Время в пути составит менее трех часов.Ранее сообщалось, что с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту. Временный автобус №53 "Алушта – Ялта" прекращает свою работу, вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01. Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"В Крыму запустят летние автобусные маршрутыНовые маршруты свяжут Донбасс с Севастополем и Кубанью

