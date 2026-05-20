Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособие - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособие
С 22 мая 2026 года в силу вступают новые правила сохранения единого пособия для многодетных крымчан. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2026
Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособие

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 22 мая 2026 года в силу вступают новые правила сохранения единого пособия для многодетных крымчан. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по республике Татьяна Сапронова.

"Если многодетная семья уже получала единое пособие, и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%, выплата может быть сохранена еще на 12 месяцев", – рассказала она.

Сапронова отметила, что в Крыму с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума составляет 18 371 рубль. Для возможности пересмотра решения на назначение единого пособия разница между среднедушевым доходом семьи и прожиточным минимумом должна быть в пределах 10%, а это от 18 837 рублей. То есть, предел среднедушевого дохода в этом случае - 20 208 рублей.
При этом сумма пособия будет определена в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом году в Крыму этот показатель составляет 17 820 рублей, а значит пособие будет назначено в размере 8 910 рублей.

"Пересмотр решений будет осуществляться в отношении заявлений, которые подали в последний день действующего периода выплат либо в течение трех месяцев после его окончания. Если обратиться позже, то правило "плюс 10%" применяться не будет", – подчеркнула заместитель управляющего отделением СФР по региону.

Новое правило будет применяться только один раз в течение всего периода реализации многодетной семьей права на единое пособие. При этом повторно обращаться в отделение с заявлением не нужно. Всю информацию о пересмотре можно будет найти в личном кабинете на госуслугах.
Ранее председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская сообщила, что в Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Действуют региональная программа по рождаемости до 2030 года, государственная программа, стратегия по демографии.
Региональной программой предусмотрены 39 мероприятий по улучшению рождаемости.
