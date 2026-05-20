Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособие

С 22 мая 2026 года в силу вступают новые правила сохранения единого пособия для многодетных крымчан. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T07:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 22 мая 2026 года в силу вступают новые правила сохранения единого пособия для многодетных крымчан. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по республике Татьяна Сапронова.Сапронова отметила, что в Крыму с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума составляет 18 371 рубль. Для возможности пересмотра решения на назначение единого пособия разница между среднедушевым доходом семьи и прожиточным минимумом должна быть в пределах 10%, а это от 18 837 рублей. То есть, предел среднедушевого дохода в этом случае - 20 208 рублей. При этом сумма пособия будет определена в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом году в Крыму этот показатель составляет 17 820 рублей, а значит пособие будет назначено в размере 8 910 рублей.Новое правило будет применяться только один раз в течение всего периода реализации многодетной семьей права на единое пособие. При этом повторно обращаться в отделение с заявлением не нужно. Всю информацию о пересмотре можно будет найти в личном кабинете на госуслугах.Ранее председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская сообщила, что в Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Действуют региональная программа по рождаемости до 2030 года, государственная программа, стратегия по демографии.Региональной программой предусмотрены 39 мероприятий по улучшению рождаемости.

