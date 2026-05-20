Новости СВО: армия России берет новые рубежи и уничтожает противника

2026-05-20T13:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации около 990 военных, также уничтожена техника, поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригад теробороны в Сумской и Харьковской области. Противник потерял 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 180 человек в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Кроме того, уничтожены танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, три орудия полевой артиллерии, 20 автомобилей и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Малиновка, Николаевка, Ореховатка и Рай-Александровка ДНР. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевую бронированную машину "Казак", 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Доброполье, Курицыно, Кучеров Яр, Ленина, Новоалександровка, Новый Донбасс, Рубежное, Светлое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Беленькое, Новоалександровка и Новомихайловка Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ и техника. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы, Покровское, Чаплино Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка и Трудовое Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 780 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

