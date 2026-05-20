Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13

На месте ЧП в школе №13 Севастополя, где в среду утром обрушился балкон с детьми, работают экстренные службы и губернатор региона Михаил Развожаев, передает... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T13:30

2026-05-20T13:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. На месте ЧП в школе №13 Севастополя, где в среду утром обрушился балкон с детьми, работают экстренные службы и губернатор региона Михаил Развожаев, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.ЧП произошло около 11 утра. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали, по последним данным, 9 подростков. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести. Все дети в больнице, одного из них прямо сейчас оперируют медики.По словам губернатора, пострадавшие ребята - будущие выпускники. Власти обещают помочь им решить вопросы с предстоящими экзаменами и поступлением. Сейчас территория вокруг рухнувшего балкона оцеплена. На месте происшествия работают правоохранители – полиция и следователи. Как выяснилось, эту школу открыли после капремонта год назад. Развожаев заверил, что будет проведено тщательно расследование причин инцидента.И добавил, что вся школа, кроме рухнувшего балкона, в порядке. К слову, оказалось, что это был не балкон, а козырек. Как он трансформировался в балкон и почему там оказались люди - также выяснят следователи. "С этим будут разбираться следователи. Он (козырек) проходил только косметический ремонт, у него изначально была другая функция. Как так получилось, что он эксплуатировался как балкон?.. Хотя, опять же, есть информация, что он регулярно так использовался до ремонта много лет, начиная с давних украинских времен. После ремонта, видимо, сделали какие-то неправильные мероприятия, и надо сейчас будет разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось", - отметил Развожаев.Как сообщалось, в севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

