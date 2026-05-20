Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13 - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-na-meste-chp-v-shkole-13-1156165712.html
Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13
Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13 - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13
На месте ЧП в школе №13 Севастополя, где в среду утром обрушился балкон с детьми, работают экстренные службы и губернатор региона Михаил Развожаев, передает... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T13:30
2026-05-20T13:51
крым
срочные новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
происшествия
школа
дети
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156164888_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_6d711454cbb3b0688581a440e2e72ab9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. На месте ЧП в школе №13 Севастополя, где в среду утром обрушился балкон с детьми, работают экстренные службы и губернатор региона Михаил Развожаев, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.ЧП произошло около 11 утра. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали, по последним данным, 9 подростков. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести. Все дети в больнице, одного из них прямо сейчас оперируют медики.По словам губернатора, пострадавшие ребята - будущие выпускники. Власти обещают помочь им решить вопросы с предстоящими экзаменами и поступлением. Сейчас территория вокруг рухнувшего балкона оцеплена. На месте происшествия работают правоохранители – полиция и следователи. Как выяснилось, эту школу открыли после капремонта год назад. Развожаев заверил, что будет проведено тщательно расследование причин инцидента.И добавил, что вся школа, кроме рухнувшего балкона, в порядке. К слову, оказалось, что это был не балкон, а козырек. Как он трансформировался в балкон и почему там оказались люди - также выяснят следователи. "С этим будут разбираться следователи. Он (козырек) проходил только косметический ремонт, у него изначально была другая функция. Как так получилось, что он эксплуатировался как балкон?.. Хотя, опять же, есть информация, что он регулярно так использовался до ремонта много лет, начиная с давних украинских времен. После ремонта, видимо, сделали какие-то неправильные мероприятия, и надо сейчас будет разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось", - отметил Развожаев.Как сообщалось, в севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156164888_167:0:1618:1088_1920x0_80_0_0_79979ced6763efea8f9e536b06467302.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, происшествия, школа, дети, видео, чп в школе №13 севастополя
Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13

Что происходит на месте ЧП в школе №13 Севастополя после обрушения балкона с детьми

13:30 20.05.2026 (обновлено: 13:51 20.05.2026)
 
© РИА Новости КрымОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. На месте ЧП в школе №13 Севастополя, где в среду утром обрушился балкон с детьми, работают экстренные службы и губернатор региона Михаил Развожаев, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
© РИА Новости КрымОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости Крым
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
ЧП произошло около 11 утра. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали, по последним данным, 9 подростков. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести. Все дети в больнице, одного из них прямо сейчас оперируют медики.

"К сожалению, произошла трагедия. Ребята вышли на балкон, он не выдержал нагрузки, сложился, ребята упали, получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время все в больнице, трое – в тяжелом состоянии. Врачи ими занимаются. Предварительно, Слава Богу, угрозы для их жизни нет. Хотя один парень прямо сейчас находится на операционном столе. Двумя другими "тяжелыми" пострадавшими тоже занимаются", - сообщил Развожаев.

По словам губернатора, пострадавшие ребята - будущие выпускники. Власти обещают помочь им решить вопросы с предстоящими экзаменами и поступлением.
"Это выпускной класс, конечно, у них были планы, связанные со сдачей ЕГЭ, поступлением в различные университеты. Максимально подключимся, чтобы эта беда, которая с ними приключилась, не отразилась в дальнейшем на их жизни, чтобы у них были возможности реализовать свои планы по поступлению (в вузы – ред.). Также будет сделано все с медицинской точки зрения, чтобы ребят полностью восстановить", - заверил глава города.
Сейчас территория вокруг рухнувшего балкона оцеплена. На месте происшествия работают правоохранители – полиция и следователи. Как выяснилось, эту школу открыли после капремонта год назад. Развожаев заверил, что будет проведено тщательно расследование причин инцидента.
© РИА Новости КрымОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости Крым
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
"Конечно, будет проведено глубокое всестороннее расследование. Как вы знаете, Следственный комитет уже возбудил соответствующие дела. Все выводы будут сделаны, все виновные будут, безусловно, наказаны. Где произошел этот сбой, кто недосмотрел, кто проявил головотяпство – либо на стадии проектирования, либо на стадии исполнения проекта, либо просто не включил вовремя голову – в любом случае оценка будет дана", - сказал он.
И добавил, что вся школа, кроме рухнувшего балкона, в порядке. К слову, оказалось, что это был не балкон, а козырек. Как он трансформировался в балкон и почему там оказались люди - также выяснят следователи.
"С этим будут разбираться следователи. Он (козырек) проходил только косметический ремонт, у него изначально была другая функция. Как так получилось, что он эксплуатировался как балкон?.. Хотя, опять же, есть информация, что он регулярно так использовался до ремонта много лет, начиная с давних украинских времен. После ремонта, видимо, сделали какие-то неправильные мероприятия, и надо сейчас будет разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось", - отметил Развожаев.
© РИА Новости КрымОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости Крым
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
Как сообщалось, в севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествияШколадетиВидеоЧП в школе №13 Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов
15:29В Крыму девять сел остались без света
15:10Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений
15:01Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
14:51"Небо и земля": Куренков оценил работы по ликвидации ЧС в Туапсе
14:34Над Крымом отработала ПВО
14:28Рейд в Севастополе открыли после 5-часовой остановки
14:16В Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления
13:54Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков
13:43Новости СВО: армия России берет новые рубежи и уничтожает противника
13:30Новости Севастополя: что происходит на месте ЧП в школе №13
13:23Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе
13:11Количество мест в поездах в Крым увеличат
13:01Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима
12:52Крымчане заплатили 3 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году
12:45В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
12:37Каковы риски по вирусу Эболы в России
12:23Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе
12:10На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира
11:52ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
Лента новостейМолния