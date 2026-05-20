Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обрушения балкона в школе №13 РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T17:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обрушения балкона в школе №13 в Каче под Севастополем. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители.Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
