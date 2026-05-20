https://crimea.ria.ru/20260520/novosti-sevastopolya-bastrykin-trebuet-doklad-posle-obrusheniya-balkona-v-shkole-1156179190.html

Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе

Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обрушения балкона в школе №13 РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T17:22

2026-05-20T17:22

2026-05-20T17:22

севастополь

чп в школе №13 севастополя

происшествия

школа

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

уголовный кодекс

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156164888_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_14bb955670f50566838fff031f3fe635.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обрушения балкона в школе №13 в Каче под Севастополем. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители.Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260520/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-na-meste-chp-v-shkole-13-1156165712.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чп в школе №13 севастополя, происшествия, школа, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, уголовный кодекс, новости севастополя