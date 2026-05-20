Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обрушения балкона в школе №13 РИА Новости Крым, 20.05.2026
Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе

© РИА Новости КрымОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обрушения балкона в школе №13 в Каче под Севастополем. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители.

"Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
