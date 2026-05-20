"Небо и земля": Куренков оценил работы по ликвидации ЧС в Туапсе
2026-05-20T14:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков заявил журналистам, что удовлетворен результатами работ по ликвидации ЧС в Туапсе, вызванной разливом нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников.Куренков отметил, что возведены большие дамбы для защиты береговой линии по реке Туапсе, впадающей в Черное море."Тот поток, который пришлось им выдержать, был запредельный. Все уровни защиты выстроили верно. Коллеги постарались, они выполнили поставленную задачу, и я доволен всем, что они сделали", - подчеркнул министр.По его словам, на реке Туапсе выставлено 13 защитных боновых заграждений, нефтесодержащей жидкости на водной поверхности уже немного.Глава МЧС России в среду прибыл в Краснодарский край и провел координационное совещание по ликвидации последствий ЧС в Туапсе. Он обратил внимание на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края.В ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали Туапсе, удар пришелся по морскому терминалу, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших.В Роспотребнадзоре сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ Пляжи Анапы засыпали новым пескомВ Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
Куренков похвалил качество работ по ликвидации последствий ЧС в Туапсе
14:51 20.05.2026 (обновлено: 15:46 20.05.2026)
