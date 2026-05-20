Над Крымом отработала ПВО

94 беспилотника атаковали Крым и еще 16 российских регионов

14:34 20.05.2026 (обновлено: 14:47 20.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за пять часов в первой половине дня среды перехватили и уничтожии 94 украинских беспилотника над Крымом, акваторией Азовского моря и другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 9:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
В частности, вражеские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на среду средства ПВО сбили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника. 30 БПЛА в среду атаковали Нижегородскую область, школы переведены на дистант. Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ставрополе, сообщал ранее в среду губернатор региона Владимир Владимиров. В трех населенных пунктах Краснодарского края также обнаружены обломки БПЛА
Читайте также на РИА Новости Крым:
Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
ВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека
ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок
 
