Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Российские средства ПВО за пять часов в первой половине дня среды перехватили и уничтожии 94 украинских беспилотника над Крымом, акваторией Азовского моря и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за пять часов в первой половине дня среды перехватили и уничтожии 94 украинских беспилотника над Крымом, акваторией Азовского моря и другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Азовского моря.Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на среду средства ПВО сбили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника. 30 БПЛА в среду атаковали Нижегородскую область, школы переведены на дистант. Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ставрополе, сообщал ранее в среду губернатор региона Владимир Владимиров. В трех населенных пунктах Краснодарского края также обнаружены обломки БПЛА

