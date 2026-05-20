На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира - РИА Новости Крым, 20.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что контакты России и Китая на высшем уровне происходят постоянно, нынешний визит президента РФ Владимира Путина является рубежным и очень знаковым не только для наших стран, знаменуя начало нового этапа двусторонних отношений, но и для всего мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.На рубеже эпох"Данный визит очень важен. Он действительно является знаковым. Он является рубежным", – сказал политолог. Прежде всего потому, что эта встреча лидеров двух сверхдержав подытоживает собой веховое событие – завершение первого этапа стратегического партнерства между Россией и Китаем, который длился четверть века и подтвердил, что отношения между нашими странами поистине уникальны, добавил Шаповалов."Если мы рассматриваем современность отношений тех или иных стран, то, пожалуй, российско-китайское партнерство стоит особняком, потому что за прошедшую четверть века не было ни одного серьезного конфликта, распрей, споров. Ни одна темная тучка не набежала на светлый небосклон нашего взаимодействия. Более того, оно развивалось постоянно и по всем направлениям, расширялось и укреплялось, несмотря на козни наших оппонентов, которые постоянно пытаются нас рассорить. И в этом смысле четверть века – это очень серьезный рубеж", – прокомментировал эксперт.Второй момент заключается в том, что этот же рубеж открывает новые перспективы развития взаимоотношений между Россией и Китаем, которые теперь, без всякого сомнения, будут еще более глубокими, считает Шаповалов.Суперпроекты и перспективыК важнейшим проектам, которые, согласно новым договоренностям между нашими странами, будут теперь развиваться еще более активно и масштабно, следует отнести прежде всего энергетические, отметил Шаповалов."В условиях энергетического кризиса, который устроили американцы своим нападением на Иран, энергетическое партнерство России и Китая подтверждает эффективность и имеет потенциал дальнейшего развития. И это очень важно. Фактически речь идет о том, что для Китая Россия – надежный партнер, и ситуация, которая сейчас существует на Ближнем Востоке, свидетельствует о необходимости развития отношений в этой сфере", – сказал гость эфира.В фокусе внимания обещает стать "Сила Сибири-2" (проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай – ред.) – очень перспективный суперпроект и для России, и для Китая, добавил Шаповалов.Также для России и Китая имеет ценность развитие отношений в области межрегиональной интеграции через такие проекты, как "Евразийский экономический союз" и "Один пояс – один путь"."Важные направления – транзитные пути. Мы понимаем, что через Красное море и Персидский залив они становятся опасными. В то же время Северный морской путь за последние годы увеличил свой объем товарного потока в 6 раз. Мы полностью апгрейдили Байкало-Амурскую магистраль. Наземные пути через Россию очень эффективны и интересны для Китая", – сказал Шаповалов. – И еще одно очень интересное и важное направление для России и Китая – это развитие транспортного коридора "Север – Юг" через Каспий и дальше в южные моря".Для глобальной безопасностиОт этой встречи лидеров России и Китая мы ждем укрепления и развития всестороннего комплексного партнерства с Китаем, а значит, и решения вопросов, касающихся региональной и глобальной безопасности, сказал политолог.Это очень важно, учитывая, что в формирующейся новой конфигурации мира особое место занимают три сверхдержавы – РФ, КНР и США, – и от того, как строятся отношения между ними зависит благополучие всех на планете, отметил Шаповалов, при этом подходы России и Китая к построению полицентричного мира очень близки."У России есть принципы справедливого миропорядка, которые обозначил наш президент в рамках Валдайского форума три года назад. Си Цзиньпинь обозначил принципы китайского видения единой судьбы человечества год назад... в Пекине, где был и наш президент на праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны. И эти позиции очень близки. И мы, и Китай исходим из принципа равноправия, глобальной и всеобщей равной безопасности, открытости пространства, цивилизационных основ и культурно-цивилизационного разнообразия мира. Это очень важно", – отметил политолог.Нужные настройкиПри этом эксперт подчеркнул, что Россия настроена и на диалог с Соединенными Штатами. "Мы это доказали", – сказал Шаповалов. И об этом не раз говорил президент РФ Владимир Путин, причем даже тогда, когда у власти в США была администрация экс-президента Джо Байдена, с которой у нас были очень плохие отношения, добавил он."Американцы ведут себя по-разному, а мы всегда готовы к открытому диалогу, в том числе с нашими оппонентами", – заметил политолог.Очередным проявлением американской непредсказуемости, по мнению Шаповалова, стало и смещение сроков визита президента США Дональда Трампа в Китай тогда, когда в Поднебесной уже готовились встречать лидера России.А значит, нельзя рассматривать прибытие в Китай Владимира Путина как некий ответ США и лично Дональду Трампу на его визит в КНР, добавил он. Другой разговор, что эти приезды можно сравнить, и не в пользу Соединенным Штатам, отметил Шаповалов."Да, у Трампа тоже была большая делегация, и капитаны американского производства, включая Илона Маска приняли участие. Но... это была совершенно другая тональность.... Мы (президент РФ и КНР – ред.) встречаемся как друзья, а Трамп и Си встречались как оппоненты, у которых существует достаточно большой перечень проблемных точек", – подытожил эксперт.Владимир Путин накануне вечером, 19 мая, прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. Поездка приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Утром 20 мая президент России прибыл к месту проведения встреч на высоком уровне – Дому народных собраний в центре Пекина, где председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил его. Лидеры России и Китая провели переговоры в узком составе, после чего встречи продолжились в расширенном формате. Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политологОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – ПутинПутин назвал роль связки России и Китая на международной арене

