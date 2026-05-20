На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.Также принято решение об усилении мер безопасности в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Патрулировать набережные, улицы, парки и скверы будут дополнительные отряды казаков, добавил губернатор. И привел статистку, по которой за время майских праздников Кубань приняла 615 тысяч гостей. Летом регион ожидает принять свыше 8,5 миллионов человек.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что меры, принятые для безопасности республики, позволяют говорить о полной защищенности региона. Регион готов к любому развитию событий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновКак себя вести при атаке беспилотников – советы ветерана СВОЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
