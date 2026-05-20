На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.Также принято решение об усилении мер безопасности в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Патрулировать набережные, улицы, парки и скверы будут дополнительные отряды казаков, добавил губернатор. И привел статистку, по которой за время майских праздников Кубань приняла 615 тысяч гостей. Летом регион ожидает принять свыше 8,5 миллионов человек.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что меры, принятые для безопасности республики, позволяют говорить о полной защищенности региона. Регион готов к любому развитию событий.
18:47 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.
"Особое внимание – антитеррористической защищенности отелей, гостиниц, мест массового пребывания людей. А также своевременному оповещению жителей и гостей об угрозах. До всех предприятий санаторно-курортной отрасли довели четкий алгоритм действий сотрудников в случае объявления угрозы", – написал Кондратьев в своем канале в МАКС.
Также принято решение об усилении мер безопасности в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Патрулировать набережные, улицы, парки и скверы будут дополнительные отряды казаков, добавил губернатор. И привел статистку, по которой за время майских праздников Кубань приняла 615 тысяч гостей. Летом регион ожидает принять свыше 8,5 миллионов человек.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что меры, принятые для безопасности республики, позволяют говорить о полной защищенности региона. Регион готов к любому развитию событий.
