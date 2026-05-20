Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале МАКС.По словам Слюсаря, пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему помощь.Беспилотники также пытались атаковать Каменск-Шахтинский и четыре района области: Зерноградский, Сальский, Миллеровский и Семикаракорский.Отражение атаки вражеских БПЛА продолжается, добавил Слюсарь.В среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в столице региона вражеский дрон упал в одном из районов на территорию детского сада.В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционное обучение.В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотникаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове

В Ростове-на-Дону обломок беспилотника попал в многоэтажку - ранен мужчина

16:25 20.05.2026 (обновлено: 16:35 20.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале МАКС.
"Воздушная атака сегодня днем принесла большое несчастье - в Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию, дом. Мужчина получил ранение средней тяжести", - написал губернатор.
По словам Слюсаря, пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему помощь.
Беспилотники также пытались атаковать Каменск-Шахтинский и четыре района области: Зерноградский, Сальский, Миллеровский и Семикаракорский.
Отражение атаки вражеских БПЛА продолжается, добавил Слюсарь.
В среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в столице региона вражеский дрон упал в одном из районов на территорию детского сада.
В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционное обучение.
В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника
