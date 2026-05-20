Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале МАКС. РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T16:25

2026-05-20T16:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале МАКС.По словам Слюсаря, пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему помощь.Беспилотники также пытались атаковать Каменск-Шахтинский и четыре района области: Зерноградский, Сальский, Миллеровский и Семикаракорский.Отражение атаки вражеских БПЛА продолжается, добавил Слюсарь.В среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в столице региона вражеский дрон упал в одном из районов на территорию детского сада.В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционное обучение.В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника

