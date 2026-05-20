https://crimea.ria.ru/20260520/miru-grozit-vozvrat-k-zakonu-dzhungley--si-tszinpin-1156155644.html

Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин

Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин

Над нынешним неспокойным миром нависла угроза возврата к "закону джунглей". Россия и Китай будут защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T10:12

2026-05-20T10:12

2026-05-20T10:12

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

россия

политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156155783_0:0:1750:985_1920x0_80_0_0_06c2e0b915c0b36f8859c4d873f3a17c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Над нынешним неспокойным миром нависла угроза возврата к "закону джунглей". Россия и Китай будут защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он отметил, что народы России и Китая становятся ближе и все лучше понимают друг друга."Стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, добиваться более качественного развития отношений между Китаем и Россией. Укреплять высококачественные политические взаимодействия, быть друг для друга стратегическим оплотом", - добавил председатель КНР.Си Цзиньпин указал на необходимость "открывать новые горизонты" в отношениях двух государств и "дальше твердо поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на разных уровнях, непрерывно укреплять политические взаимодоверия между нашими странами".Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, политика, новости