Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Над нынешним неспокойным миром нависла угроза возврата к "закону джунглей". Россия и Китай будут защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей. Китай и Россия будут решительно показывать чувство долга как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международной справедливости, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии", – сказал китайский лидер.
Он отметил, что народы России и Китая становятся ближе и все лучше понимают друг друга.
"Стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, добиваться более качественного развития отношений между Китаем и Россией. Укреплять высококачественные политические взаимодействия, быть друг для друга стратегическим оплотом", - добавил председатель КНР.
Си Цзиньпин указал на необходимость "открывать новые горизонты" в отношениях двух государств и "дальше твердо поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на разных уровнях, непрерывно укреплять политические взаимодоверия между нашими странами".
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Си Цзиньпин лично встретил его, лидеры России и Китая провели переговоры в узком и расширенном составе.
