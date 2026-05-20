Ливни и грозы обрушатся на Крым в среду
В среду в Крыму прольются дожди, местами очень сильные и с грозами. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T00:01
В Крыму в среду ожидаются грозовые дожди и до 24 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прольются дожди, местами очень сильные и с грозами. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…16; днем +21…26, в горах +13…18", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер ночью западный, днем восточный 6-11 м/с, днем шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22…24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +20...22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +24.
