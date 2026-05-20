Ливни и грозы обрушатся на Крым в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прольются дожди, местами очень сильные и с грозами. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…16; днем +21…26, в горах +13…18", - уточнили синоптики.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +24.