Лидер КНР призвал немедленно прекратить бои на Ближнем Востоке

Прекращение боевых действий на Ближнем Востоке не терпит отлагательств – Си Цзиньпин
07:34 20.05.2026 (обновлено: 08:08 20.05.2026)
© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, подчеркнув недопустимость возобновления конфликта. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря о позиции Пекина по ситуации на Ближнем Востоке.
"Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, а приверженность переговорам имеет особенно важное значение", – цитирует РИА Новости китайского лидера.
По его словам, ситуация в районе Персидского залива находится "на решающем этапе перехода от войны к миру".
"Скорейшее прекращение боевых действий (на Ближнем Востоке – ред.) поспособствует уменьшению препятствий в стабильности снабжения энергоресурсами, бесперебойной работе производственных и производственно-сбытовых цепочек и международной торговле", – добавил Си Цзиньпин.
Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций. Иранская газета Tehran Times сообщила, что США отказались от предложения Ирана.
США выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.
