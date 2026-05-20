https://crimea.ria.ru/20260520/kurortnyy-sezon-v-tuapse-dolzhen-otkrytsya-vovremya--kurenkov-1156166438.html

Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков

Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков

Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Краснодарского края должен открыться своевременно. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T13:54

2026-05-20T13:54

2026-05-20T14:48

туапсе

атаки всу

разлив нефтепродуктов

александр куренков

новости

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156166659_0:156:1662:1091_1920x0_80_0_0_0e0f1e3f0abca4cb7a048a7fa7af0ce9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Краснодарского края должен открыться своевременно. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на координационном совещании по ликвидации последствий ЧС в Туапсе, вызванной разливом нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников.По словам Куренкова, важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. В этих целях необходимо активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы в случае такой необходимости.Вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов доложил, что работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов будут завершены к 1 июня.Он отметил, что боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон.В свою очередь начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено.По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.В ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали Туапсе, удар пришелся по морскому терминалу, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших.В Роспотребнадзоре сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системойПоедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры

туапсе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, атаки всу, разлив нефтепродуктов, александр куренков, новости, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)