Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков
Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Краснодарского края должен открыться своевременно. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T14:48
Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Кубани должен открыться вовремя – Куренков
13:54 20.05.2026 (обновлено: 14:48 20.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Краснодарского края должен открыться своевременно. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на координационном совещании по ликвидации последствий ЧС в Туапсе, вызванной разливом нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников.
"Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края", - цитирует министра РИА Новости.
По словам Куренкова, важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. В этих целях необходимо активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы в случае такой необходимости.
Вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов доложил, что работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов будут завершены к 1 июня.
Он отметил, что боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон.
В свою очередь начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено.
"Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал", - сказал он.
По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.
В ночь на 1 мая ВСУ в очередной раз атаковали
Туапсе, удар пришелся по морскому терминалу
, на территории которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали
на следующий день. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Роспотребнадзоре
сообщали, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации возгораний соответствуют гигиеническим нормам.
2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых произошли в результате атак украинских БПЛА и возникших пожаров.
