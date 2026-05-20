Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
2026-05-20T08:04
08:04 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост в среду утром свободен для проезда транспорта с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 8 утра среды.
Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
На Крымском мосту в преддверии курортного сезона увеличили количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани – это позволяет существенно увеличить пропускную способность транспортного перехода через Керченский пролив.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.
