Крымский мост: оперативная обстановка на объекте

Крымский мост в среду утром свободен для проезда транспорта с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T08:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост в среду утром свободен для проезда транспорта с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.На Крымском мосту в преддверии курортного сезона увеличили количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани – это позволяет существенно увеличить пропускную способность транспортного перехода через Керченский пролив.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрШаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету

