https://crimea.ria.ru/20260520/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-obekte-1156150048.html
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост в среду утром свободен для проезда транспорта с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T08:04
2026-05-20T08:04
2026-05-20T08:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост в среду утром свободен для проезда транспорта с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.На Крымском мосту в преддверии курортного сезона увеличили количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани – это позволяет существенно увеличить пропускную способность транспортного перехода через Керченский пролив.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрШаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
https://crimea.ria.ru/20260515/kak-stroili-krymskiy-most--arkhivnye-kadry-ria-novosti-krym-1146438075.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива