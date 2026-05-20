Крымские электрички переходят на летний график движения
В Крыму пригородные поезда с 30 мая перейдут на летний график движения
© РИА Новости КрымЭлектричка
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 30 мая пригородные поезда в Крыму переходят на летний график курсирования. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
"В новом летнем графике движения электропоездов скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма. Кроме того, будут запущены восемь дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка", – рассказали в пресс-службе.
Летний график электричек в Крыму будет действовать до 27 сентября. Он коснется следующих составов:
- —Поезд № 7150/7149 Евпатория Курорт – Симферополь;
- —Поезд № 6644/6643 Симферополь - Евпатория Курорт;
- —Поезд № 6639 Соленое Озеро - Евпатория Курорт;
- —Поезд № 6640 Евпатория Курорт - Соленое Озеро;
- —Поезд № 6751 Владиславовка - Феодосия;
- —Поезд № 6764 Феодосия - Владиславовка;
- —Поезд № 6756 Феодосия - Владиславовка;
- —Поезд № 6757 Владиславовка - Айвазовская;
- —Поезд № 7212/7211 Евпатория Курорт - Севастополь;
- —Поезд № 7212/7211 Евпатория Курорт – Симферополь (с 02.06 по 25.09 по будням кроме 12 июня);
- —Поезд № 6911 Симферополь - Севастополь (с 02.06 по 25.09 по будням кроме 12 июня).
Ранее сообщалось, что Российская железная дорога на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления. Всего же на летний период РЖД добавили 165 пар сезонных пассажирских поездов.